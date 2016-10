Filtran lo que dijo Diego Alves a Leo Messi antes del penalti

Fútbol Español

Era la jugada más decisiva del partido entre el Valencia y el Barcelona en Mestalla y Diego Alves lo sabía. Perfectamente. Por eso, rebuscó en su manual de trucos para tratar de llevarse el agua a su molino. Si Leo Messi marcaba el penalti, los azulgrana se llevarían la victoria. El tiempo añadido ya se había cumplido. El arquero brasileño, todo un especialista en estas lides, se le acercó y le susurró algo al oído mientras el árbitro, Undiano Mallenco, contemplaba muy de cerca toda la escena. ¿Qué es lo que le dijo? Ahora se han filtrado sus palabras.

"Yo ya te he parado, ya te he parado. Sabes... ¿Te acuerdas?", le espetó el guardameta al argentino, según ha recogido el diario Mundo Deportivo. Él, impasible, no despegó la mirada del suelo. Alves trató de alargar los tiempos al máximo, tratando de poner nervioso a su rival e inducirle al fallo. Pero a Messi, en esta ocasión, no le tembló el pulso. Chutó ajustado, a la derecha de un portero que, de nuevo, volvió a acertar la dirección del lanzamiento, pero que en esta ocasión no pudo interceptar.

