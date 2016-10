Solo seis jugadores del Barcelona no se han lesionado esta temporada

Fútbol Español

Lunes 24| 9:47 am





Solo seis jugadores de la plantilla del Barcelona se han librado de las lesiones desde el inicio de curso, una plaga que se ha extendido últimamente con cinco lesionados en cuatro días.



El lesionado de más gravedad es Andrés Iniesta, que con una afectación en el ligamento de la rodilla, tras una acción con Enzo Pérez, puede estar hasta dos meses de baja.



En los últimos días también se han lesionado Gerard Piqué, Jordi Alba, Jesper Cillesen, Rafinha, Aleix Vidal y Arda Turan, aunque el turco ya ha recibido el alta después de que fuera baja en Mestalla por una contusión en el codo izquierdo.



Los únicos que no se han lesionado desde el inicio del curso son el tercer portero Jordi Masip, así como Lucas Digne, Denis Suárez, Luis Suárez, Neymar y Paco Alcácer. Sergio Busquets, pese a que no ha sufrido ningún tipo de lesión, se perdió la segunda parte del partido contra el Atlético de Madrid a causa de un síndrome gripal.



De los quince lesionados de la primera plantilla, cuatro se han lesionado en dos ocasiones, entre ellos Iniesta quien, al margen de la lesión actual, sufrió una lesión en la cápsula de la rodilla derecha en la ida de la Supercopa de España ante el Sevilla.



Leo Messi también ha sufrido dos lesiones: una pubalgia con la selección argentina, además de la rotura en el aductor sufrida en el muslo izquierdo que le mantuvo tres semanas de baja.



El meta alemán Ter Stegen y el lateral Jordi Alba también se han lesionado en dos ocasiones. El guardameta se lesionó durante la temporada en la rodilla -un esguince- y sufrió una lesión muscular a principios de septiembre, mientras que Alba se ha lesionado en el bíceps femoral en dos ocasiones.



Del teórico once titular también se han lesionado desde el inicio del campeonato los defensas Sergi Roberto y Javier Mascherano, así como el centrocampista Ivan Rakitic. EFE