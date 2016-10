Zidane: "Morata y Lucas ya han sido titulares y lo serán"

Fútbol Español

Domingo 23| 6:13 pm





"Morata y Lucas me están convenciendo, están muy bien, juegan y entran a los partidos, luego veremos. Ya han jugado de titulares y lo harán otra vez, pero esto es todos. Estamos juntos y es el día a día. Vamos a seguir así todos", señaló.



"Hoy ha sido así y mañana será otro jugador que no es titular. Me quedo con lo que hacemos todos juntos, no miro un jugador o dos, estamos juntos y es difícil porque esto es muy largo y necesitamos de todos", añadió.



Zidane realizó una lectura positiva del triunfo a última hora de su equipo. "Ha sido un partido duro y complicado porque el rival lo ha puesto difícil, pero al final contento del resultado. No hay partido fácil y más ante un rival así. Esto es sufrimiento y puedes acertar más o menos pero creo que los jugadores han dado todo en el campo".



"Me ha gustado todo lo que hicimos, podemos acertar más o menos porque esto es el fútbol. Si metes todas las ocasiones que tienes serían seis goles pero no es así, lo importante es que en el campo lo des todo. Vi a mi equipo con muchas ganas de darlo todo, hemos sufrido porque el rival te mete en dificultades. Estoy contento con mis jugadores", agregó.



Insistió Zidane en un mensaje que está repitiendo últimamente, sobre la igualdad del fútbol y lo difícil que resulta ganar a cualquier rival. "Siempre va a ser así, en el fútbol se ve mirando todos los partidos en España y en todos los lados, hay que sufrir. Hoy en día no existe un partido fácil".



"Somos el Real Madrid y todo el mundo espera que metamos siempre cuatro o cinco goles pero esto no existe. Estoy contento porque los jugadores lo han dado todo, puedes decir que es un problema cuando ves falta de actitud en tu equipo pero no es nada eso. Hay un rival enfrente que juega y te mete en dificultades. Ha habido momentos un poquito complicados pero hemos mantenido la cabeza fría hasta el final", sentenció. EFE