El Villarreal consigue la victoria ante Las Palmas con gol al 92

Un gol de Cedric Bakambu en el tiempo añadido permitió al Villarreal remontar el marcador ante Las Palmas en un duelo intenso y en el que el conjunto castellonense se encontró un gran rival.



Los canarios se adelantaron en el marcador en el primer tiempo con una gran jugada colectiva que fusiló Boateng, si bien el equipo de Fran Escribá sacó carácter y calidad para remontar con una gran aportación de Roberto Soriano y Trigueros.



El Villarreal fue el dominador en el primer cuarto de hora, ya que con una presión fuerte arriba no permitía al equipo canario tener la pelota, ni salir del área.



Fueron minutos de llegadas locales y de opciones para adelantarse en el marcador, aunque sin llegar a certificarlas y aunque Bakambu lo logró al cuarto de hora el tanto fue anulado por fuera de juego.



El dominio local empezó a diluirse en el minuto veinte, cuando el equipo canario ya empezó a tener la pelota y pasó a ser el dominador.



Avisó Jonathan Viera a los veintitrés minutos, pero en su mano a mano con Asenjo lo ganó el portero. Repitió Boateng, quien mandó fuera un remate bastante fácil y que parecía un gol muy claro, si bien no falló en la siguiente que tuvo, ya que tras con una gran jugada colectiva de su equipo, enganchó una gran volea que si superaba a Asenjo.



La jugada fue sensacional, con el pase de Viera y el remate de Boateng, pero sobre el toque de tacón de Tana. Un detalle que supuso una asistencia de gran estética y calidad.



Tras el gol, el equipo de Escribá se rehizo para acabar controlando el juego en los último minutos, pero ese arreón final no le dio para igualar el marcador.



Los segundos cuarenta y cinco minutos empezaron como había acabado la primera parte. Con un Villarreal más activo y que apretaba a su rival un poco más arriba.



Esa presión permitía a los locales encerrar a su rival y generar más peligro, lo que se notaba en las opciones de gol para los de Escribá.



Desde el primer minuto se veía que el equipo local tenía otro ritmo y que este podía permitirle hacer daño a su rival con las llegadas de Roberto Soriano, quien con la ayuda de Trigueros, manejaban el juego del equipo castellonense.



En una de esas llegadas, Roque Mesa cometió un claro penalti a Sansone, que buscaba un gran centro del mismo Soriano, y que no falló en el lanzamiento de la pena máxima para poner el empate en el marcador a falta de menos de media hora.



El Villarreal puso cerco a la portería de Lizoain, pero los disparos de Mario, Bakambu y Soriano no llegaron a encontrar la portería.



En el último cuarto de hora el partido se abrió para los dos equipos, que intercambiaban llegadas. El equipo canario, con una llegada de David Castellano que paró Asenjo, estuvo cerca de recuperar la ventaja en el marcador.



Así se llegó a una recta final muy abierta, en la que podía pasar cualquier cosa. Lo que llegó fue el gol para el Villarreal en el tiempo de prolongación, con una jugada entre Bakambu y Soriano que remachaba el delantero ante Lizoain para dar la victoria a su equipo. EFE