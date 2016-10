Toque de atención de Zidane a Cristiano Ronaldo

Fútbol Español

Miércoles 19| 5:40 pm





Cristiano Ronaldo terminó el partido contra el Legia peleado con el mundo. El ansia por marcar, ser el protagonista del encuentro, la estrella, está desquiciando a equipo/técnico.

Tras el pitido final del árbitro, CR7 desfilaba a paso ligero hacia el túnel del vestuario sin pararse con nadie, ni por nada. Mientras los compañeros se despedían de la grada del Madrid, Ronaldo desaparecía ajeno a todo. Un nuevo numerito que no ha sentado nada bien en un club que ha hecho del señorío su mayor bandera.

El toque de atención llegaba en rueda de prensa. ‘Zizou’, acostumbrado a callar, soltó la lengua para mandar un mensaje con carga a la estrella del Real. "No le he dicho nada a Cristiano. Es cierto que a veces esperamos mucho de él. Queremos que en un partido de estas características meta tres o cuatro goles. Ha creado muchas ocasiones pero no ha podido marcar. Lo que importa es que ha dado goles. Me gusta mucho cuando da asistencias, forma parte de su juego. Es cierto que esperamos más de él, porque es Cristiano".

Un aviso a navegantes público que advierte a Ronaldo. En el Real nadie duda de la calidad del jugador, pero si molesta la obsesión por el gol.

Para más información click aquí: Don Balón