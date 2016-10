Modric: "Para mí es prioridad ganar La Liga"

Fútbol Español

Miércoles 19| 8:21 am





Luka Modric, centrocampista internacional croata del Real Madrid, firmó su ampliación de contrato hasta el 30 de junio de 2020 en el Santiago Bernabéu, donde rodeado de sus seres queridos en el acto, aseguró sentirse "emocionado" y marcó LaLiga Santander como su gran reto de esta temporada.



"Es un día muy especial para mí, me siento muy contento y emocionado por renovar con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Quiero dar las gracias al club y al presidente Florentino Pérez por tener tanta confianza en mí y puedo prometer que voy a seguir dándolo todo. Trabajaré fuerte para cumplir la exigencia del club. Espero tener muchos más éxitos en el futuro aquí", dijo en sus primeras palabras tras disfrutar de un vídeo que repasó sus goles y mejores acciones como madridista.



Modric eligió la Décima Copa de Europa del Real Madrid, conquistada en Lisboa ante el Atlético de Madrid, como su mejor momento de blanco y señaló LaLiga como su nuevo gran reto.



"Desde que he llegado gané todo menos LaLiga y solo me falta esto. Espero ganarla este año. Es nuestra prioridad porque para un club como el Real Madrid estar cuatro años sin ella es demasiado, pero no significa que no queramos ganar la Champions y ser el primero que defiende el título y también la Copa. Para mí y mucha gente es prioridad ganar LaLiga". EFE