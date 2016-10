Piqué desvela que estuvo a punto de dejar el Barca

Fútbol Español

Martes 18| 5:39 pm





Don Balón

Gerard Piqué estuvo a punto de dejar el Barça hace un par de años. Así lo ha confesado el central del Barcelona. "En 2014 estuve a punto de dejarlo todo, la selección, el Barça, todo e irme. La motivación lo mueve todo, para hacer algo que no te motiva es mejor apartarte. Tenemos la suerte de que económicamente no me va a faltar nunca nada. Después del Mundial de 2014 dije que no tenía ganas de continuar", ha apuntado el defensa barcelonista en la previa del duelo ante el Manchester City.

Piqué ha desvelado también quién tuvo más peso a la hora de que decidiera cambiar finalmente de idea: su actual técnico en el Barça. "Hablé con el seleccionador, Vicente Del Bosque y al final me convencieron y decidí cambiar. Era cuestión de motivación, porque lo había ganado todo muy joven y me sentía en un momento que ni pachín ni pachán. Pero después llegó Luis Enrique, lo cambió todo y, ahora mismo, dije que quería volver a ser el mejor y he cambiado. Vuelvo a disfrutar y espero estar mucho tiempo así", ha recalcado el defensa azulgrana.