El Osasuna remonta al Eibar y logra su primer triunfo

Era el primer partido en el que eibarreses y pamploneses se enfrentaban en Primera División, ya que hasta ahora se habían medido en Segunda División y Copa del Rey, y el duelo de rivalidad fue 'loco', con numerosas alternativas en el marcador, y en el que las delanteras estuvieron mejor que las defensas.



Los guipuzcoanos estaban invictos en su feudo, pero fueron sorprendidos en el campo eibarrés por un rival que estaba peor clasificado y eso que se adelantaron pronto en el luminoso.



El Eibar marcó poco después del pitido inicial, a los 13 segundos de juego, cuando algunos espectadores todavía no habían entrado al estadio, gracias a un gol desde el borde del área del argentino Gonzalo Escalante, quien remató con el exterior del pie, el balón golpeó en el larguero y entró en la portería de un sorprendido portero, Nauzet Pérez.



El Eibar defendió su renta, pero no se quedó atrás. Por ejemplo, en un contragolpe iniciado por Capa, que centró en profundidad a Pedro León, quien, a la primera, asistió a Sergi Enrich, que cabeceó en plancha y el balón lo detuvo Nauzet.



Quien sí marcó fue el delantero Sergio León, quien cabeceó solo en el segundo palo un centro desde la izquierda, que llegó tras un rechace después de una falta lateral (1-1 minuto 29). El tanto del ex-futbolista del Elche, también pretendido en verano pasado por el Eibar, animó al Osasuna con el empate y a sus fieles y ruidosos aficionados.



El Osasuna remontó el marcador en tres minutos, tras un fallo del guardameta Asier Riesgo -intentó jugar el balón con el pie-, a quien le quitó el balón Sergio León, que presionó a Riesgo, se llevó el esférico y marcó a puerta vacía el 1-2 (minuto 32). El Eibar volvió a empatar (2-2) en el minuto 45 por mediación de Sergi Enrich.



En el segundo tiempo, disputado bajo la lluvia, el osasunista Roberto Torres protagonizó las dos primeras ocasiones, con un disparo, primero, y un centro, minutos después, con un cabezazo de Oriol Riera en una jugada en la que Riesgo atrapó el balón.



Roberto Torres aprovechó un despiste de la defensa azulgrana, en la que Capa saltó y no llegó al balón, y aprovechó el regalo para marcar el 2-3 (minuto 57), corriendo al banquillo para abrazarse con su técnico, Enrique Martín Monreal, 'amenazado' por los malos resultados anteriores.



El 2-3 fue un mazazo psicológico para un Eibar que no tuvo su noche, y que no acertaba a superar a un Osasuna que se replegó y comenzó a defender su renta.



Los locales reclamaron un penalti por un derribo en el área de Miguel Flaño a un azulgrana, pero el árbitro dejó seguir el juego.



El juez de línea también anuló un gol osasunista por fuera de juego del autor del tanto, Oriol Riera.



Los eibarreses intentaron evitar la derrota hasta el final. Nano tuvo la oportunidad de empatar, pero su disparo lo repelió el portero Nauzet. El guardameta también atrapó un cabezazo de Fran Rico.





Ficha técnica:





2 - Eibar: Riesgo; Capa, Dos Santos (Ramis, m. 61), Lejeune, Antonio Luna; Escalante (Nano, m. 46), Dani Garcia, Fran Rico; Pedro León, Bebe (Jota Peleteiro, m. 69); y Sergi Enrich.



3 - Osasuna: Nauzet; Oier Sanjurjo, David García, Miguel Flaño, Unai García, Alex Berenguer; Roberto Torres, Digard (Fausto Tienza, m. 69), De las Cuevas (Otegui, m. 78); Oriol Riera y Sergio León (Javi Alamo, m. 81).



Goles: 1-0. m. 1. Escalante; 1-1. m. 29. Sergio León; 1-2. m. 32. Sergio León; 2-2. m. 45. Sergi Enrich; 2-3. m. 57. Roberto Torres;



Arbitro: Mario Melero López (Comité de Andalucía). Amonestó al local Capa, ; y a los visitantes Digard, Sergio León.



Incidencias: Partido de la octava jornada de Liga, disputado en el campo de Ipurúa ante 5.250 espectadores -entre ellos unos 200 seguidores osasunistas-.Se abrió por primera vez la mitad de la nueva tribuna este, que sustituye a la anterior grada, derribada en mayo pasado. EFE