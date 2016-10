Zidane: "Isco trabaja muy bien desde siempre"

Fútbol Español

Lunes 17| 11:52 am





Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desmintió a los que señalan que una de las causas por las que Isco Alarcón no tiene continuidad en el equipo blanco es su poca actitud en los entrenamientos y afirmó que "trabaja muy bien desde siempre".

El técnico francés mostró su satisfacción por el nivel al que rindió Isco ante el Real Betis, un partido en el que marcó dos goles, fue el jugador que más kilómetros recorrió y el que más chutó a la portería rival.

"Isco es un jugador importante. Cuando da una prestación como la del otro día os enfocáis en un jugador, pero Isco trabaja muy bien desde siempre. Él sabe donde está y las dificultades de jugar siempre, pero trabaja. Estoy contento con sus goles y su prestación, por el juego que ha hecho, porque es un jugador importante que me gusta", manifestó.

El encuentro ante el Real Betis dejó feliz a Zidane por la reacción de su equipo tras una mala racha de resultados y tiene claras cuáles son las claves, e incidió en el trabajo y la actitud.

"Estoy satisfecho porque cuando el trabajo está bien hecho podemos conseguir cosas. Del partido del otro día un entrenador solo puede estar contento. Creo que los jugadores hicieron un partido fenomenal desde el inicio hasta el final. Ahora tenemos otro partido en el que hay que jugar pensando que es nuevo y no quedarnos con el 6-1", destacó.

La supuesta debilidad del Legia no varió el discurso de Zizou, que llegó a afirmar que su equipo y el conjunto polaco están "al mismo nivel".

"De la diferencia cada uno puede tener una opinión, pero lo que está claro es que jugamos la misma competición y si lo hacemos es porque estamos al mismo nivel. El partido va a ser cincuenta cincuenta. Debemos empezar muy bien y complicarles desde el principio. Este club está en la misma competición que nosotros, por lo que para mí no hay diferencia, aunque mucha gente diga que la hay. Hay que demostrarla cada día", subrayó.

El técnico madridista señaló que para acabar con la racha de cuatro empates consecutivos "la única cosa" que han hecho "es trabajar más", y eso se refleja en la cantidad de goles que marcan.

"No es que antes no trabajasen, pero a lo mejor si metes más trabajo, concentración e intensidad, con la calidad que tenemos podemos cambiar rápidamente los partidos. Ahora es otra competición, hay que olvidarse del adversario diciendo que le vas a meter muchos goles. Esto no existe", opinó.

"Los goles son consecuencia del trabajo que vas a hacer desde el inicio del partido. Hay dos partidos ahora importantes para sumar para nosotros y esperar que en el otro partido (Sporting Lisboa-Borussia Dortmund) puedan perder puntos los dos equipos. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar concentrados en los dos partidos ante el Legia, empezar fuertes y dar lo máximo. Concentrarse para que no haya sorpresas", agregó. EFE

2016-10-17