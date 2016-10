Varane: "Cuatro empates no es una crisis"

Fútbol Español

El francés Raphael Varane destacó la fuerza con la que el Real Madrid se levantó de su mala racha de resultados, con la goleada a domicilio al Real Betis tras cuatro empates consecutivos y opinó que "no es una crisis", convencido de que con "trabajo" y el "talento" obtendrán grandes resultados.



"Lo importante es el trabajo, es como se consiguen las cosas que queremos", dijo Varane en rueda de prensa.



"Queremos ganar y seguir jugando bien. Cuatro empates no es una crisis, siempre confiamos en nosotros y en lo que podemos hacer. Hay talento en el equipo y con mucho trabajo vamos a conseguir los resultados. Con tranquilidad y trabajo los buenos resultados van a llegar", añadió.



Destacó el central internacional francés que "ganar en campo del Betis nunca es fácil y meter seis goles todavía menos", y piensa que la reacción madridista llegó porque se emplearon "con mucha intensidad", marcando el objetivo ahora en Liga de Campeones ante el Legia.



"Nos viene bien para la confianza. La idea es seguir con esta intensidad con la que jugamos desde el inicio en Liga de Campeones. Nuestra motivación es igual. El Legia va a jugar lo mejor posible y va a intentar molestarnos. Nuestra idea es preparar el partido como uno importante. Queremos ganar y lo necesitamos. Hay que dar lo mejor y jugar con mucha intensidad y con la idea de marcar goles".



En lo personal, Varane celebró que está viviendo un año dulce con continuidad, señalando como clave a la pretemporada que realizó. "Me siento muy bien. Hice un gran trabajo durante el verano para comenzar bien, tengo la confianza de mi entrenador y estoy muy contento también en la selección. Día a día intento mejorar. Estoy muy tranquilo y sereno".



Y se mostró desconfiado con la debilidad del Legia de Varsovia. "Vamos a atacar y a intentar meter goles pero siempre con equilibrio y cabeza. Sabemos que no va a ser fácil, que hay que jugar con mucha intensidad. No creo que vaya a ser más sencillo para mí ir adelante. Lo primero para los defensas en su trabajo es defender y si podemos dar un poco más a nivel ofensivo hacerlo".



Con su estreno goleador en el Benito Villamarín, Varane ya ha marcado dos tantos esta temporada. "Siempre es un plus cuando un defensa marca goles. En el equipo tenemos argumentos para hacer daño a balón parado, buenos jugadores de cabeza y siempre es un plus para el equipo. En este aspecto puedo mejorar, marcar más y voy a trabajar para seguir marcando".



Y en la faceta defensiva, por la dificultad que está encontrando el Real Madrid de dejar su portería a cero en los partidos, el central francés extendió a todo el equipo toda la responsabilidad.



"Defender es cosa de todos, desde el delantero al portero, todos tenemos nuestra parte de trabajo defensivo. En los últimos partidos he visto bien al equipo defendiendo juntos pero a veces el rival juega bien. En este aspecto del juego no estamos mal. Podemos mejorar pero estamos bien y tenemos claras las ideas para defender juntos", manifestó. EFE