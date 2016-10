Mikel Villanueva sobre su debut: "Me encontré muy confiado"

Mikel Villanueva no desentonó como central/malaga.eldesmarque.com/

Siempre he estado preparado para la oportunidad"

El partido entre el Deportivo Alavés-Málaga quedó enmarcado para la historia del fútbol venezolano por el hecho de que tres jugadores criollos estuvieron en acción con un mismo equipo de la Primera División de España. Roberto Rosales, Juan Pablo Añor y Mikel Villanueva fueron los protagonistas de esta hazaña, siendo el último la gran novedad de este hecho por debutar con el primer equipo andaluz en La Liga.

Mikel Villanueva debutó como central, posición en la cual no desentonó, dejando buenas reseñas de los medios españoles, por el hecho del que el criollo se ha desempeñado con la Vinotinto como lateral izquierdo, firmando un estreno agridulce por el empate frente al Alavés. Pero más allá de eso, Villanueva aseguró que estuvo cómodo en esta posición, porque estaba “preparado para esta oportunidad”.

“Me encontré muy confiado, los compañeros me cubrieron. En Venezuela juego más por la izquierda y aquí de central, pero me siento cómodo con los dos puestos. Cualquier compañero puede hacer el trabajo y para eso trabajamos”, afirmó Mikel Villanueva, en declaraciones difundidas por el portal web El Desmarque.

“Sabía que iba a ser titular, siempre he estado preparado para la oportunidad. He trabajado mucho el día a día. Con mi selección he tenido minutos y ha sido importante para recuperar confianza. El debut va por mi familia y mi novia”, soltó el criollo, que también fue autocritico por el fallo garrafal que tuvo la defensa en el gol del Deportivo Alavés.

“El gol recibido nos deja sabor amargo por los rebotes, pero no nos rendimos y seguimos luchando. Venimos encajando muchos goles y tenemos que trabajar en la línea defensiva”.

“Siempre lo hemos considerado central”

Juande Ramos, técnico del Málaga, quedó satisfecho con lo que vio de Villanueva en el campo en su primer partido, subrayando que para ellos el Vinotinto es un central natural. “Siempre lo hemos considerado central y en lo que ha participado lo ha hecho con buen criterio”.

“Ha estado bien, ha hecho perfectamente el trabajo que le hemos encomendado”, finalizó el estratega del conjunto español sobre uno de las promesas del balompié venezolano.