Roberto Rosales tras su primer gol en La Liga: "Fue una sensación buena"

La verdad estoy contento por mi primer gol, fue una sensación buena"

Roberto Rosales fue el jugador más buscado tras el empate (1-1) entre el Deportivo Alavés y el Málaga, y no era para menos porque gracias a un golazo de él el cuadro andaluz se llevó un punto de su visita al estadio Mendizorroza.

Pero no todo fue alegría para Roberto Rosales luego su gol, que fue el primero que marca con el Málaga en La Liga, por la simple razón de no poder quedarse con la victoria. “La verdad estoy contento por mi primer gol, fue una sensación buena, pero en verdad fue una lástima que no pudimos llevarnos más de aquí”, aseguró el criollo en declaraciones a la prensa española después del encuentro.

“El equipo se va bien porque se sacrificó en todo momento y hay que seguir así”, analizó Roberto Rosales después de esta igualdad, que para él fue un resultado justo. “El gol que tuvieron ellos (Deportivo Alavés) fue con un poco de suerte tras un error de nosotros. Después de ahí controlaron un poco el partido, tuvieron sus ocasiones, al igual que nosotros, y creo que es un empate justo”.

Para finalizar Rosales subrayó que gracias a los ajustes que hicieron en el segundo tiempo, pudieron llevarse un punto a su casa, que deja al Málaga con nueve unidades tras ocho jornadas disputadas en La Liga. “El equipo empezó bien y fuerte el partido, pero después que recibimos el gol nos perdimos un poco y ya en el segundo tiempo, con algunos cambios, mejoramos y salimos a buscar el partido. Gracias a Dios pudimos encontrar por lo menos un punto”.