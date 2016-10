Simeone: "Nosotros intentamos transmitir pasión y ambición"

Fútbol Español

Sábado 15| 4:44 pm





El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó hoy, tras la goleada por 7-1 ante el Granada, que su conjunto intenta transmitir "pasión y ambición", que "nace de dentro" de sus jugadores, resaltó el segundo tiempo "muy bueno" y elogió la "respuesta de todos" los jugadores del equipo.



"Nosotros intentamos transmitir pasión y ambición. Obviamente que el talento se tiene y la estructura se trabaja, pero la pasión y la ambición nace de dentro de ellos. Y lo mejor que veo en estos momentos del grupo, más que del equipo, es la respuesta de todos", valoró en rueda de prensa en el estadio Vicente Calderón.



"Yo creo que hoy han interpretado profundamente, que es difícil, que los minutos son de calidad y no de cantidad. Y cada día más se está viendo que la calidad de minutos de los jugadores que entran y salen está siendo determinante para lo que se está haciendo", agregó Simeone, que insistió de nuevo en la pasión y la ambición.



"Lo que se me pasó por la cabeza antes del partido sobre todo, y en el andar, es la cantidad de chicos que había en las tribunas (en el Día de las Peñas). Y a esos chicos hay que transmitirles pasión y ambición, porque, después, jugar a la pelota juegan todos bien, talento tienen muchos, pero pasión y ambición no. Transmitirles a los chicos de la tribuna pasión y ambición, que es lo que necesita el mundo hoy", declaró el técnico.



Para él, en su equipo no ha cambiado la filosofía en esta temporada aunque disponga de jugadores más ofensivos en las bandas. "No, porque la esencia no se cambia. La esencia de ir a sacar Torres de banda rápido no se cambia ni la esencia de trabajo de Koke, Tiago, Gabi o Saúl ni que los delanteros trabajen para el equipo".



"Se cambian los nombres. Todo tiene un tiempo y el tiempo lo vamos llevando de la mejor manera, los resultados nos ayudan, pero los tiempos se están acercándose a lo que de a poco nos lleva a la búsqueda de lo que imaginamos", afirmó sobre el fútbol de su equipo, al tiempo que fue preguntado por su conjunto y su once este curso.



"Está claro que para llegar a esta formación llevamos cuatro años y medio y el club nos está dando la posibilidad, con la mejora de futbolistas y la no salida de jugadores importantes, que el equipo vaya a más", prosiguió el entrenador, también preguntado por el traslado de Koke Resurrección esta campaña al medio centro.



"Koke nos da una alternativa más desde los costados. Está claro que en estos últimos partidos estamos jugando más con dos volantes delanteros que delanteros, porque está claro que tanto Correa como Carrasco o Gaitán necesitan trabajar desde la estructura de volante y llegar de delanteros ofensivamente. Koke nos permite esa opción".



"La competencia entre ellos es tremenda y lo bueno es que responden quince, veinte minutos o lo que les toque. La entrada de Gaitán nos pone muy contentos, porque tiene eso que mostró en los 20 o 25 minutos que jugó", apuntó Simeone, que resaltó al belga Yannick Carrasco, autor de los tres primeros goles de su equipo este sábado.



"Muy contento por Yannick. Es una lucha que tenemos diaria con él para que sea lo que fue hoy, un jugador determinante. Un gran golpeo de pelota, con desborde, asistencia... Un jugador muy completo, que tiene un crecimiento enorme por delante; todo lo que quiera mejorar y escuchar. Está escuchando, está creciendo, está haciendo goles... Es el camino. No hay otro para mejorar lo que está haciendo", dijo.



Ya sobre el desarrollo del partido, para él su equipo "no había empezado mal" a pesar del 0-1, porque "siempre tuvo una idea en cuanto a la actitud". "La dinámica que tenía el equipo no era mala para nada. Apareció un lindo gol, ellos empezaron compitiendo muy bien y el gol sin duda despertó un poco lo que se empezó a ver en el arranque del partido", repasó el técnico en rueda de prensa.



"Después vino el empate, el 2-1 que nos acomodó, con un poco de suerte, y después el segundo tiempo fue muy bueno", resumió Simeone, que apuntó que, "más allá de estar perdiendo" en el comienzo del choque "se veía que el gol iba a aparecer o que las ocasiones iban a aparecer". "Se crearon ocasiones y llegaron los goles", añadió. / EFE