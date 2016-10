Sandoval: "Julio Álvarez es uno de los jugadores con más calidad de la Liga"

Fútbol Español

Sábado 15| 10:07 am





José Ramón Sandoval, entrenador del Rayo Vallecano, elogió al centrocampista venezolano del Numancia Julio Álvarez, del que dijo que es "muy determinante a balón parado" y "uno de los jugadores con más calidad" de la Liga española.

El Numancia, que tiene once puntos, los mismos que el Rayo, visita Vallecas con la intención de lograr su primera victoria a domicilio del campeonato.

"El Numancia es un equipo que prácticamente por su constancia, esfuerzo físico y solidaridad a la hora de presionar provoca errores al rival y de esos errores, con jugadores de la calidad de Julio Álvarez y Manu del Moral, como encuentren espacios, nos harán mucho daño", comentó Sandoval, que destacó a Julio Álvarez como el principal peligro del conjunto soriano.

"Tenemos que intentar que no vivan de nuestros errores como hizo el Oviedo, porque de juego asociativo no nos metieron gol. Hay que estar juntos, que se encuentren incómodos y que no lleguen balones a Julio, que a balón parado es muy determinante. Es de los jugadores de más calidad de la Liga. Tenemos que estar muy atentos a eso", dijo.

"Tenemos que ser ese Rayo de casa y ser atrevidos. El Numancia tiene una idea muy clara, que es conectar con Julio, y a partir de ahí es más fácil su juego, por eso queremos que no recepcione", explicó el técnico del Rayo.

El equipo madrileño afronta este partido después de perder la última jornada liguera con el Oviedo en el Carlos Tartiere y empatar en Copa del Rey con el Nástic y caer eliminado en los penaltis.

"Los penaltis decantaron quién estaba fuera. En juego, el equipo dio imagen buena en la segunda parte, la primera fue desastre. En la segunda se vio lo que quiero, que es iniciativa, constancia en ataque y vigilancias defensivas que dieron segundas y terceras jugadas", comentó.

"El camino es el que vimos la segunda parte del último partido. En casa somos fuertes, tenemos la portería a cero, damos la mejor versión, pero somos bipolares hasta que decidamos ganar fuera", finalizó./ EFE