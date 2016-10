Jaime Moreno: "Es un sueño enfrentar al Real Madrid"

Fútbol Español

Viernes 14| 5:57 pm





Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

Este viernes se realizó el sorteo de los emparejamientos de diesiseisavos de final de la Copa del Rey, y varios de los vinotintos que hacen vida en España conocen a los rivales de su equipo.

Si se puede decir que a uno le tocó bailar con la más fea, es al Cultural y Deportivo Leonesa club donde milita el delantero criollo Jaime Moreno Ciorciari, puesto que se enfrentará al campeón de Europa: Real Madrid

"Es probablemente el partido más importante de mi carrera", expresó el atacante. que ya acumula dos goles en la competición (contra Laredo y Calahorra)

"Siempre he sido fan del Real Madrid, de pequeño lo seguía. Para mí es un sueño que no me lo creo", declaró Moreno. "Últimamente he visto pocos minutos, pero hay que seguir trabajando para estar listo cuando me den la oportunidad", agregó el atacante.

El 26 de octubre se jugará la ida en el Estadio Reino de León, mientras la vuelta será el 30 de noviembre en el Santiago Bernabéu, con motivo de la participación del Real Madrid en la Copa Mundial de Clubes.

"Ya tenemos la fecha, ahora sólo queda esperar que el míester prepare el partido y hay que darle la cara", concluyó Moreno.

Ocho venezolanos más siguen en carrera

A diferencia del duelo entre Leonesa y los merengues, todas las series de diesiseisavos de final se jugarán 30 de noviembre en la ida y el 21 de diciembre la vuelta.

Córdoba CF enfrentará al Málaga CF del tridente vinotino conformado por Juan Pablo Añor, Roberto Rosales y Mikel Villanueva

Real Valladolid CF de Renzo Zambrano se medirá a la Real Sociedad

SD Huesca de Alexander González chocará contra UD Las Palmas

Nàstic recibirá al Deportivo Alavés de Chrisitan Santos

Real Sporting de Fernando Amorebieta jugará contra el SD Eibar

Y Finalmente el CD Leganés de Darwin Machís se medirá al Valencia CF

Resto de Partidos:

AD Alcorcón - RCD Espanyol

Granada CF - At. Osasuna

R. Betis - RC Deportivo

CD Toledo - Villarreal CF

SD Formentera - Sevilla FC

Hércules CF - FC Barcelona

CD Guijuelo - Atlético de Madrid

R. Racing C. - Athletic Club

UCAM Murcia - RC Celta

CyD Leonesa - Real Madrid CF *