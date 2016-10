El último recadito que le ha mandado Luis Enrique a Aleix Vidal

Fútbol Español

Luis Enrique le ha enviado todo un recadito a Aleix Vidal en su comparecencia ante los medios previa al partido contra el Deportivo de mañana. El técnico asturiano ha vuelto a abordar la más que delicada situación del defensa, a quien lleva dejando fuera de sus convocatorias en los últimos seis partidos, y ha dejado bastante claro que las cosas no van a cambiar con respecto al ex jugador del Sevilla. "Mis decisiones hablan por sí solas", ha recalcado el entrenador azulgrana.

"Cualquier situación que tenga que ver con cualquier jugador me preocupa, pero no os voy a contar el cuento de Caperucita y el Lobo Feroz, no pretendo contaros una película que no es real porque no es mi estilo", ha sentenciado Luis Enrique. Eso sí, le ha dejado a Aleix Vidal un levísimo resquicio para la esperanza.

