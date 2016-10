Luis Enrique: "Messi está en disposición de jugar"

Fútbol Español

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, ha confirmado que el argentino Leo Messi, ausente las últimas tres semanas por una lesión muscular en el aductor del muslo derecho, "está en disposición de jugar" en el partido ante el Deportivo de la Coruña.

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero que se disputará en el Camp Nou, el preparador asturiano ha informado de que tanto el delantero rosarino como el francés Samuel Umtiti, que arrastraba una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, están recuperados para entrar en la lista de convocados del próximo encuentro.

"La gran noticia es que recuperamos a jugadores lesionados como Leo (Messi) y Samuel (Umtiti). Messi ha entrenado a buen nivel y es evidente que necesita de los minutos para ir cogiendo ritmo. Mañana hablaré con él para decidir, pero en principio está en disposición de jugar", ha revelado Luis Enrique.

Menos pistas ha dado el técnico del equipo azulgrana sobre la posible alineación de Aleix Vidal, que ante la baja de Sergi Roberto puede volver a un once inicial después de seis partidos quedándose en la grada por decisión técnica.

"No doy pistas nunca al entrenador rival. He dicho que estoy muy contento con todos los jugadores que tengo. Han habido jugadores que no contaba con ellos en los primeros partidos y al final han sido titulares indiscutibles", ha recordado Luis Enrique, quien, sin embargo, ha reconocido que "no significa que sea fácil cambiar esa situación".

Otra de las opciones que tiene el técnico para suplir el puesto dejado por Sergi Roberto es apostar por el jugador del filial Nili Perdomo, quien ha participado en los últimos entrenamientos del primer equipo.

"En principio a lo largo de esta semana nos han venido ayudando jugadores del filial. Siempre existe la posibilidad de poder utilizar a cualquier jugador", ha señalado el entrenador asturiano, quien ha precisado que "veo a todos mis jugadores con posibilidades de ser titulares en el encuentro de mañana".

Precisamente, Luis Enrique no se fía del Deportivo de la Coruña, un equipo que en las dos últimas visitas al Camp Nou ha conseguido puntuar con dos empates./EFE

