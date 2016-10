Zidane: "No estoy molesto con James"

Fútbol Español

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció no estar "molesto con James" y se mostró comprensivo con el largo viaje que hizo a Colombia estando lesionado, elogiando la personalidad de su jugador para no forzar en ninguno de los dos partidos.

"Por su cabeza puedo entender que él tenia la ilusión de poder mejorar y jugar con su país. No estoy molesto con él. Se ha ido y lo bueno es que él ha sido listo para decir que quería jugar pero no podía y tenía que recuperar", manifestó Zidane.

El técnico francés restó importancia a un viaje transoceánico convencido de que no desgastará mucho a James. "Los 22.000 kilómetros no pasa nada, no cambia la vida de un jugador", indicó.

Confirmó Zidane que salvo Sergio Ramos, el resto de sus internacionales "están bien", y que sigue pendiente únicamente de James para decidir el equipo que jugará en la visita liguera al Real Betis.

"El único que sabemos que iba con molestias era James pero ha vuelto mejor. Estamos todavía con él mirando, pero los demás no hemos tenido ningún problema", apuntó./ EFE