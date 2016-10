Zidane: "Yo no soy ningún mago"

Fútbol Español

Viernes 14| 7:00 am





AS.com

Sergio Santos Chozas

Zinedine Zidane compareció ante los medios en la previa que los blancos jugarán mañana sábado frente al Betis.

Preparación del partido: “Están bien, no ha tenido problemas ningún jugador. Sólo James, que se fue con la molestia y ha vuelto mejor. Los demás no hemos tenido ningún problema. Hemos tenido pocos días para preparar el partido pero es normal cuando hay parón de selecciones, sabemos que es así. Lo importante es preparar bien las cosas en los días que tenemos. Lo hemos hecho bien”.

Falta de intensidad: “Los jugadores no han estado aquí, así que hasta hace dos días no he podido decirles nada. Pero con los que se quedaron hemos trabajado bien. Con la selección lo hicieron bien, marcaron goles… Hay que volver a hacer todo para ganar. Cuando no ganas a lo mejor no haces todo para ganar. Tenemos que volver a lo que sabemos hacer, entrar fuerte en los partidos y no dejar al rival hacer su juego. Mañana es un campo difícil, equipo difícil… No puedo decirte nada más. Yo no soy mago, lo único que hemos hecho es trabajar y es en lo que creo, en el trabajo y el compromiso de los jugadores. Cuando veo a todos los jugadores metidos, para mí es suficiente”.

