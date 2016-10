"Hablé con el Madrid pero no me quieren de entrenador"

El ex jugador fue parte de los "Galácticos" / Cortesía

Sinceridad. Roberto Carlos es un tipo que se viste por los pies. Agradecido al Real hasta la saciedad por haber puesto su nombre en lo más alto en sus días de futbolistas, el que fuera el mejor lateral del mundo vistiendo de blanco no se muerde la lengua a la hora de hablar claro.

El brasileño tenía un sueño: entrenar. Contratado por Florentino Pérez para ser embajador del Madrid en Asia/Pacífico, Roberto Carlos planteó la opción de meter la nariz en los banquillos blancos. ¿Respuesta? Prohibido el paso.

Así lo afirma el señalado en una rueda de prensa en Pekín con motivo de la presentación de nuevos proyectos de la Fundación Real Madrid: "Ya he hablado con el club, pero no me quieren, han dicho que de momento mi imagen va muy bien como embajador”, para añadir: "Cuando tenga la posibilidad de volver a los campos, volveré".

