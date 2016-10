Zidane recupera a Isco, Keylor y Kovacic

Fútbol Español

Los centrocampistas Francisco Alarcón 'Isco' y Mateo Kovacic, y el portero costarricense Keylor Navas formaron parte de la sesión de entrenamiento del Real Madrid que dirigió este martes Zinedine Zidane, el segundo de la semana.



Tras el descanso concedido por el preparador galo tras jugar con sus respectivas selecciones, la terna se sumó a un grupo de futbolistas que poco a poco recupera efectivos.



El lunes Zidane ya pudo contar sobre el césped con los internacionales españoles Morata, Nacho, Carvajal y Lucas Vázquez, que no tuvieron participación alguna en el partido que España jugó contra Albania el domingo. Isco, que salió en la segunda parte de dicho encuentro, se incorporó este martes. Igual que Kovacic, que jugó los dos partidos con Croacia, y Keylor Navas.



Cristiano Ronaldo y Pepe, que el lunes con Portugal se enfrentaron a las Islas Feroe, y el francés Raphael Varane, que jugó contra Holanda, disfrutaron de día libre, mientras que Marco Asensio, que formó parte de la selección española sub 21 también ayer, tuvo una jornada de recuperación en el interior de las instalaciones del Real Madrid.



Zidane, sin embargo, no contó con Casemiro, Sergio Ramos y Luka Modric, centrados en la recuperación de sus lesiones. El colombiano James Rodríguez y el luso Fabio Coentrao, también de baja, alternaron el trabajo suave sobre el césped con el que realizaron en el interior.



Gareth Bale, por su parte, hizo carrera continua en el campo de entrenamiento después de jugar con Gales los compromisos de clasificación mundialista.



La segunda sesión de entrenamiento de la semana contó, de nuevo, con la aportación de miembros del Castilla, como Enzo, Salto, Tejero, Cristián Cedrés, Borja Sánchez, Quezada, Abner y Valverde.



El balón fue el gran protagonista de la jornada de prácticas del plantel blanco, con actividades centradas en la posesión de la pelota y la presión y partidos en espacios reducidos.



Zinedine Zidane recupera poco a poco a su plantilla. El alemán Tony Kroos será el último en incorporarse al grupo. El centrocampista germano aún debe jugar con Alemania el choque ante Irlanda del Norte, este martes, en el camino de clasificación hacia el Mundial. EFE