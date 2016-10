Juanpi Añor tendría su futuro atado al Málaga

Fútbol Español

El Málaga CF cuenta con una de las canteras más prometedoras de las que hay en España, pero el jeque y sus hombres de confianza no solo se han asegurado de armar un buen futuro para el equipo, sino también de tener un buen presente y consolidarlo con ese porvenir. Allí destaca un nombre propio, el del venezolano Juan Pablo Añor.

Varios medios del país ibérico coinciden en que el club ya está moviendo fichas para prolongar la vinculación del criollo por muchos años más con el equipo andaluz. “Juanpi” se ha ganado la confianza del nuevo entrenador, Juande Ramos, y también del vestuario, llegando al punto de que ya es uno de sus líderes.

Añor se ganó un puesto en el equipo titular en la segunda parte de la campaña pasada, ahora goza con la libertad que le da Juande Ramos para explotar todo su potencial. El mismo Añor lo dijo en una entrevista para el portal Málagahoy.es: “El míster me dio esa libertad para jugar donde quisiera. Yo trato de buscar mi juego por ahí, donde me siento más cómodo. Quieras o no, ese es mi estilo de juego y me siento cómodo”.

Desde la temporada pasada se viene gestando una renovación de contrato que podría verse materializada dentro de poco. El actual contrato vencería en 2018 y tiene una cláusula de recisión de 20 millones de euros; ambas partes, club y jugador, han acercado posturas para una renovación que estaría prácticamente hecha. Añor permanecería en el Málaga hasta el 2020, vería aumentado su ficha de manera sustancial, colocándolo entre los más altos de la plantilla, y además se subiría su cláusula de recisión para alejar a varios clubes que se han acercado para preguntar por él.

Convertido en uno de las figuras del equipo malagueño, sintiéndose muy cómodo en tierras andaluzas y también consagrándose poco a poco con Venezuela, hacen que Añor por ahora no quiera cambiar de aires.

Ya desde el año pasado despuntó y aunque tiene muchas cosas en lo personal que le están saliendo bien, el caraqueño no se desconcentra ni pierde la humildad y solo piensa en seguir dando pasos hacia adelante con el Málaga y la Vinotinto. “Me consolidé y tuve muy buen año. Para esta temporada me marco mucho más, dar pasos de gigante y consolidarme mucho más”.