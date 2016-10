Simeone: "Si no estás preparado para los cambios no estarás nunca vigente"

Fútbol Español

El entrenador argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, dijo que no se imagina dónde estará en diez años pero puso como prioridad estar con gente a la que quiere y le da "energía".



"Imaginarme una situación de grande (mayor), no me la imagino, dónde estaré tampoco. Mientras esté con la gente que quiero, que me da energía la podré seguir transmitiendo como me ha pasado en los últimos años de mi vida", explicó el técnico rojiblanco en un acto publicitario en el que participó en Madrid.



El técnico argentino habló sobre el futuro del fútbol y de la automoción, ya que el acto presentaba un nuevo coche eléctrico, y dijo que "la mejor manera de preparar el futuro" es "mejorar el presente".



El entrenador explicó que esa innovación también se ve en el deporte "continuamente".



"Los jugadores compiten con una cinta en el pecho continuamente, antes a nosotros nos molestaba. Es natural que jueguen con ellas y lógicamente en el futuro habrá situaciones nuevas. Como todo habrá que adaptarse y estar preparado para esos cambios, si no estas preparado para los cambios no estarás nunca vigente", agregó.



El entrenador participó en la presentación de un modelo de coche híbrido de la marca japonesa Hyundai, denominado Ioniq, con tres versiones: híbrida, híbrida enchufable y eléctrica pura. EFE