La renovación de Messi parada por una cláusula de salida

Fútbol Español

Domingo 9| 4:25 pm





Leo Messi ha parado las negociaciones de su futura renovación hasta que el Barça no acepte añadir una cláusula de salida que le permita marcharse gratis y sin problemas al Newell's Old Boys argentina, donde el crack azulgrana tiene pensado acabar su carrera futbolística. La entidad culé quiere que Messi acabe su carrera con el Barça y están dispuestos a pagar más dinero para que eso suceda así, aunque parece que no es algo negociable para Leo Messi.

El argentino quiere demostrar al fútbol argentino que no les ha dejado tirado con un último gesto para una afición que siempre le ha puesto en duda, pero que no ha hecho que Messi pierda ni un ápice de sus ganas de triunfar para Argentina.

Para más información click aquí: Don Balón