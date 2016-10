Guardiola: "Si estoy donde estoy es gracias a Johan Cruyff"

Fútbol Español

El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, recordó este jueves a su mentor, el fallecido Johan Cruyff, y aseguró que si está donde está en el mundo del fútbol "es gracias a él".



"Creía que sabía sobre fútbol, pero en cuanto conocí a Johan se me abrió un nuevo mundo. Fue alguien que nos enseñó a todos, a dos generaciones en el mundo del fútbol a comprender el juego", comentó Guardiola en la presentación mundial de la biografía del astro holandés.



Una céntrica librería de Londres, en la zona de Tottenham Court Road, acogió la presentación de las memorias de Johan, "14. La autobiografía" ("My turn", en inglés), en un acto que contó también con la presencia de Jordi, Danny y Susile Cruyff, hijo, mujer e hija del exinternacional holandés.



"Yo estoy donde estoy por él. Primero en el Barça, como jugador y entrenador, luego en el Bayern Múnich y ahora en el Manchester City, todo por Johan. Soy una persona muy afortunada", prosiguió Guardiola, vestido para la ocasión con unos pantalones vaqueros oscuros, zapatillas de deporte, camiseta y chaqueta con capucha.



"Todos aprendíamos de él. Recuerdo que en las sesiones de entrenamiento él no sólo dirigía y explicaba, sino que también participaba. ¡Y era el mejor de todos nosotros! Fue alguien que cambió dos equipos de fútbol, el Ajax y el Barcelona; es imposible encontrar a alguien así", comentó.



Guardiola, que se desplazó a Londres desde Manchester, reconoció que de pequeño "tenía miedo de Johan", puesto que era una persona muy dura, alguien "que exigía mucho".



"Lo reconozco, de pequeño le tenía miedo", dijo Pep entre risas. "Era muy duro y exigía mucho. Eso sí, cuando me hice entrenador y él era ya abuelo era una persona totalmente diferente, alguien que vivía por los demás", señaló.



"Fue el entrenador más atrevido que he conocido nunca, alguien que olía el talento. Si me preguntan hoy aquí en Londres, no tengo ninguna duda de que se seguirá hablando de él. Tuvo una influencia decisiva en dos generaciones: jugadores del Ajax y del Barcelona que ahora son entrenadores. El impacto que tuvo sobre nosotros no es comparable con nada", resaltó el catalán.



Además de Guardiola, también Jordi y el periodista Jaap de Room, uno de los colaboradores en la redacción de las memorias, rememoraron algunas de sus vivencias con Cruyff, fallecido en Barcelona el 24 de marzo de este año.



La obra presentada este jueves en la capital británica, de más de 300 páginas, salió a la venta el miércoles en catalán y este jueves lo ha hecho en español.



Además, "14. La autobiografía" se publicará también en inglés, francés, holandés, alemán, italiano, turco, polaco, danés, japonés ruso, checo, eslovaco, húngaro y vietnamita. EFE