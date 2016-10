Miku asegura que el tema con Sandoval está "zanjado"

Fútbol Español

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El atacante venezolano Nicolás Fedor viene de ser determinante en la última victoria del Rayo Vallecano, con asistencia y gol ante el Cádiz, después de entrar como sustituto en el minuto 62.

"Son circunstancias de juego, uno tiene que estar preparado para ayudar lo que se necesite", declaró Fedor. "A veces juegas de inicio, a veces eres suplente, a veces ni siquiera juegas, a veces ni siquiera eres convocado. Por ello hay que saber sacar el lado positivo a cada situación. Cuando uno entra de suplente tiene poco tiempo para hacer muchas cosas".

El largo período de inactividad que sufrió 'Miku', no pareció afectarle contra el Cádiz. "Tenía cinco meses sin jugar partido oficial, así que estoy contento por comenzar en casa como terminé la temporada pasada: marcando gol", que de paso ya tienen dueñas: "Mis goles son para mis hijas, que son mi alegría", añadió el delantero que pronto será padre nuevamente.

El público de Vallecas, parece no perdonarle su petición de salida del club durante el período de traspasos, pues apenas el artillero pisó el gramado del estadio Teresa Rivero fue recibido con una fuerte silbatina. "El público tiene su opinión y tienen las de ganar porque apoyan al club. Yo respeto su opinión y de hacer lo que consideren, que yo tendré que hacer lo que me toca en el campo, que es jugar, ayudar a mis compañeros, sacar resultados positivos para el club porque para eso me pagan, soy un trabajador más del club".

TEMA ZANJADO

A principios de septiembre se desató una tensión entre Miku y su entrenador, José Sandoval, que fue reseñada tras una supuesta agresión del 'míster' al jugador. Hechos que fueron negados por el propio jugador, aunque este no desmintió la tensión y el deterioro de la relación entre ambos.

"Miku ha demostrado que quiere vestir la franja y vamos a remar todos juntos" dijo Sandoval, técnico del Rayo, palabras que fueron respaldadas por el caraqueño, asegurando que ese tema ya fue 'zanjado'.

"Tanto el vestuario, como él (Sandoval) y yo, y el club lo tenemos zanjado desde hace bastante semanas. Él ya me comentó que lo que necesitaba era ponerme en forma física y mentalmente, que cuando lo considerara oportuno iba a darme minutos y participación. Yo he esperado tranquilamente como lo hice el año pasado con 'Paco' (Jémez), que esperé mi momento. Son situaciones normales del fútbol", cerró el goleador.

EN CONSTRUCCIÓN

Para Nicolás Fedor, el objetivo del ascenso no se consigue en septiembre, sino en mayo o junio por lo que solicitó paciencia, confiando que están contruyendo el equipo, que ha tenido un comienzo flojo en la categoría de plata.

"No es fácil, hay muchos equipos con nombre y con tradición en la categoría eso hace que aspirantes para el ascenso no sean 3 o 4, sino hasta 10 equipos que quieren y creen que lo pueden conseguir, nosotros estamos en ese grupo, no será nada fácil porque todos tienen sus armas y condiciones para sumar ese objetivo" finalizó Fedor.