Marcelo se siente mejor y ya entrena con el Madrid

Marcelo Vieira, defensa del Real Madrid, comenzó este miércoles a trabajar con el balón e inició la fase final de su recuperación en una jornada en la que el técnico francés Zinedine Zidane no pudo contar con los 15 internacionales convocados por sus selecciones.



El lateral izquierdo brasileño se lesionó al final de la primera parte del partido que jugó su equipo ante el Santiago Bernabéu frente al Villarreal el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, no había vuelto a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros.



El parón liguero le va a sentar muy bien al jugador sudamericano, que tendrá algo menos de dos semanas para recuperarse al cien por cien de una lesión muscular en su gemelo derecho. De momento, en el primer entrenamiento tras el empate ante el Eibar (1-1), Marcelo trabajó al mismo ritmo que sus compañeros.



Éstos fueron pocos. Más de la mitad de la plantilla madridista tiene que jugar partidos con sus selecciones y Zidane sólo pudo dirigir a Kiko Casilla, Rubén Yañez, Mariano y Danilo. Luka Modric, Fabio Coentrao y Casemiro, los tres lesionados, no pudieron ejercitarse junto a sus cuatro compañeros, que se entrenaron junto al filial.



Después de comenzar la tarde en el gimnasio, los jugadores del Real Madrid saltaron al césped y se dividieron en dos grupos de trabajo, informó la web oficial del club blanco.



Por un lado, se entrenaron los porteros de forma específica y por otro, los futbolistas de campo practicaron la circulación y la presión mediante diferentes ejercicios de posesión. Al final, disputaron un partido con porterías pequeñas que dieron paso a los estiramientos con los que finalizó la sesión de trabajo. EFE