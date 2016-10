Puyol: "Para mí Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo"

Fútbol Español

Martes 4| 12:20 pm





El exjugador del Barcelona Carles Puyol aseguró hoy que el portero alemán Marc-André Ter Stegen es "uno de los mejores del mundo" y dijo que debe "seguir con la misma confianza" pese a su error el pasado domingo en el cuarto gol del Celta de Vigo contra el Barcelona.



"Para mí, Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo, aporta muchísimo y como aficionado tiene todo mi apoyo", dijo Puyol hoy en un acto en Madrid de presentación de los embajadores de LaLiga, en el que aseguró que no pudo ver el Celta-Barcelona.



En ese partido, en el que el Barcelona cayó por 4-3 ante el Celta, el guardameta alemán cometió un grave error en el cuarto gol celeste, marcado por el chileno Tucu Hernández, que el mismo Ter Stegen reconoció tras el encuentro.



"El juego con los pies es una de sus virtudes, cuando generas tantos inicio de juego a veces puedes cometer algún error. Si al final de temporada valoras lo aportado, aporta muchísimo y más a un equipo como el Barcelona que sale jugando desde atrás el 95 por ciento de las jugadas", argumentó el exjugador barcelonista.



Para Puyol "solo se equivoca el que escoge", ya que si Ter Stegen despejara todos los balones el juego del Barcelona "no seria como es".



"Cuando un portero o un defesa fallan son errores más de bulto, porque estás más cerca de la portería. Tiene que seguir con la misma confianza, pero tiene personalidad de sobra así que no hay problema", zanjó el exdefensor azulgrana.



Para Puyol los tropiezos de Barcelona, Real Madrid y Atlético en estas primeras jornadas no son concluyentes, ya que "falta mucho" campeonato y para él son "los tres favoritos". "Ya sabéis quien quiero que gane", apostilló.



Respecto al actual Barcelona y su comparación con el de Guardiola, el exjugador dijo que "disfruta muchísimo" con el equipo que entrena Luis Enrique Martínez y que hace "un fútbol espectacular".



"Son épocas diferentes y lo que hizo ese equipo (el de Guardiola) fue una revolución en su momento. Me quedo con la temporada 2008-2009 porque estuve dentro y lo disfruté en primera persona y gané seis títulos, algo que ningún otro equipo ha conseguido", finalizó. EFE