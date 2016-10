Aubameyang dice que el Real Madrid es su objetivo

Fútbol Español

Si me quieren ya vendrán y si no vienen, pues no pasa nada"

El atacante gabonés del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang admitió que han existido contactos para fichar por el Real Madrid, en el que reiteró que quiere jugar algún día, aunque destacó que "todavía hay tiempo".



En una entrevista publicada por el mensual francés Onze Mondial, Aubameyang indicó que no se hizo demasiadas ilusiones cuando existieron esos contactos, que no concluyeron en su fichaje por el club blanco.



El delantero gabonés reconoció haber dicho que el Real Madrid es "el club" de su "corazón" y que le prometió a su abuelo, que era de Ávila, que algún día jugaría en el equipo madrileño.



"Es solo un objetivo, todavía hay tiempo. Pero no lo dije para llamar la atención del club. Creo que hoy día no necesito hacerlo. Si me quieren ya vendrán y si no vienen, pues no pasa nada", señaló el futbolista antes de admitir que ha habido contactos para su fichaje.



Aubameyang señaló que el pasado verano su padre negoció con el Manchester City y que también hubo contactos con el París Saint-Germain. EFE