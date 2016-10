¿Cuál es la comida, personaje y la carrera favorita de Cristiano Ronaldo?

Fútbol Español

La vida no es solo fútbol para Cristiano Ronaldo, el delantero del Real Madrid que ya se está labrando un futuro con la moda y los hoteles, y que, en una entrevista con la Agencia EFE, deja a un lado su profesión y al mismo tiempo pasión, y desvela que su comida favorita es el bacalao, lo que más valora cuando llega a un hotel es una buena cama y quiere "muchos" más hijos.



Cumplido el sueño de infancia de tener un hotel, el crack portugués acaba de inaugurar uno en Lisboa, el segundo que lleva su marca y que reproduce fielmente su imagen, la de "un chaval moderno". PeroRonaldo (Madeira, 1985) no cierra puertas a nuevos negocios en otros sectores, salvo al periodismo, algo en lo que, confiesa, "no me veo".



¿Este hotel qué tiene de usted?



Fue un proyecto que me interesó desde el principio (...) Siempre fue un sueño tener hoteles, un hotel, cuando era niño, y la verdad es que vamos a abrir cuatro, ya abrimos uno en Madeira, ahora Lisboa, y faltan dos. ¿Qué tiene de mí?. Un toque moderno, yo soy una persona moderna, un chaval moderno, joven, todavía, y el hotel es un poco así, porque es 'lifestyle', la manera de vivir la vida, con cosas que hacer, diversión (...) es un hotel muy como casa.



¿Pero ha intervenido en cosas concretas como, por ejemplo, el color de la alfombra, los jabones...?



Esto es una asociación, no me gusta implicarme en todo, en algunas cosas sí, tenía que saber lo que se hace, pero como Dionisio (Pestana, el presidente del grupo hotelero) tiene una experiencia hotelera mucho mayor que yo, en las cosas técnicas él tiene más experiencia y sabe lo que es mejor para el hotel.



¿Usted que conoces miles de hoteles, qué es lo que más valora cuando llega a uno?



Lo que más valoro, para ser honesto, la cama. Para mí la cama es muy importante, es verdad (ríe), porque me gusta que la cama sea buena, porque me gusta descansar bien (...) Es de lo más importante, pero obviamente que (el hotel) sea cómodo, que sea agradable, que tenga buen ambiente, la comida buena, es un 'all package'.



¿Además de hoteles y moda, se plantea alguna otra inmersión en otros sectores?. ¿En el cine quizás?



¿Por qué no?. Yo no cierro puertas a nadie. Si el proyecto fuera interesante, hablamos, hablo con mi equipo y charlamos, y vemos lo que es mejor para mí.



¿Y periodismo?



Periodismo lo veo un poco difícil, es un mundo difícil, como es el de futbolista, como es la moda, pero yo no me veo. Periodismo no, no.



¿Cuál es su comida favorita?



Uff, ¡bacalao!.



¿Si estuviera en Madrid, qué le apetecería hacer un día que fuese invisible?



Ir al Retiro, estar ahí tranquilo, que nadie me molestase, nadie me conociera.



¿Y qué hace un día que no trabaja, aunque le conozcan, dónde va?



Voy a muchos sitios, me gusta pasear, conocer cosas nuevas, restaurantes me gusta mucho. Además de entrenar mucho y viajar con los compromisos que tengo del club, me gusta acompañar el crecimiento de mi hijo, el colegio.



¿Cuál es el ídolo de su hijo?



Papá, ¡claro!.



Un personaje que admire, un ídolo suyo



Peter Pan (carcajada).



¿Se ve viviendo en Lisboa, en el futuro?



Tengo casa aquí, ¿por qué no?. Depende de muchas cosas, pero ya veremos el futuro, no sé.



¿Le gustaría tener más hijos?



¡Hombre!, ¡claro que sí!,



¿Cuántos?



Voy a tener muchos.

/EFE