Griezmann cree que poco a poco llegará al nivel de Cristiano y Messi

Fútbol Español

Martes 4| 8:24 am





Antoine Griezmann, internacional francés del Atlético de Madrid, quiere llegar al nivel de "jugadores fuera de serie" como Messi, Ronaldo o Neuer, a los que cree que va alcanzando poco a poco, aunque todavía le queda camino, sobre todo ganar títulos.



En una entrevista publicada este martes por el diario deportivo L'Équipe, Griezmann no se priva en dar elogios al entrenador del Atlético, Diego Simeone, por la confianza que muestra en él, y dice que por eso "(va) a la guerra por él", de la misma forma que "(irá) a la guerra" por el seleccionador francés, Didier Deschamps.



A ese respecto, recuerda que en la Eurocopa que se disputó en junio y julio le dio mucha confianza para que jugara con libertad y que "de tiempo en tiempo asumiera la responsabilidad del juego ofensivo".



Preguntado sobre si se considera que se le puede equiparar a los futbolistas a los que se considera "fuera de serie" como Messi, Ronaldo o Neuer, reconoce que tiene todavía trabajo "empezando por ganar títulos".



Sobre su papel en la selección francesa, pese a los elogios que recibe y a las encuestas sobre su popularidad, afirma que no se siente capitán "por ahora", que está en la perspectiva de disfrutar en el campo y no quiere asumir responsabilidades extradeportivas.



Considera que "se busca un líder en la selección cuando no hace falta necesariamente" y que, en cualquier caso, él no lo necesita "para elevar (su) nivel, para dar lo mejor de (sí) mismo y marcar o hacer que otros marquen".



"De hecho -añade- yo lo doy todo en el campo y a cambio necesito estar tranquilo, no comerme el coco".



A su juicio, Patrice Evra "ilustra bien lo que es un líder" porque en el campo lo da todo, habla y riñe "cuando hace falta" mientras en el vestuario "anima a todo el mundo con las palabras precisas en los buenos momentos".



Al margen del fútbol, Griezmann cuenta que a su compañera Erika la llama "la jefa", en español, e insiste en que le ayuda mucho.



"Yo necesito estar bien en mi vida privada para estar bien en el campo. Ella hace todo lo posible para que yo esté en plena forma con la sonrisa", dice. EFE