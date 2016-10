El Real Madrid no levanta cabeza

Cristiano lo intentó, pero no pudo lograrlo/ Foto EFE

Fútbol Español

Domingo 2





Manuel Vargas

Real Madrid y Eibar empataron 1-1 en el Santiago Bernabéu, tras un partido difícil en el que Fran Rico y Gareth Bale anotaron los goles del partido. Los merengues dejan dos puntos importantes en su lucha por el título de Liga.

El encuentro que pintaba como redención, inició con sorpresas y acabó en frustración blanca. La primera sorpresa fue la lesión en el calentamiento previo de James Rodríguez, sustituida por un Kovacic frio al que se le vio hacer movimientos justo antes del pitazo inicial; la segunda el gol tempranero del Eibar.

Ni los mismos futbolistas del equipo guipuzcoano esperaban que la fortuna les sonriera tan pronto. En una jugada que parecía intrascendente Capa mandó un centro, en el área Sergi Enrich jaló marca y Fran Rico cabeceó en la barbas de Keylor Navas, que sorprendido por lo solo que estaba Rico, muy poco pudo hacer.

Nadar contracorriente es difícil, más en tu campo, pero si eres el Real Madrid estás obligado a eso y más. La escuadra merengue se puso manos a la obra con un Bale muy picante y Cristiano Ronaldo encontrando su momento; entre ambos armaron la jugada del gol. El galés, que empató con un buen cabezazo, seguía haciendo de las suyas y continúa siendo el más activo de la BBC; mientras Cristiano poco a poco se va uniendo a la faena, de Benzema se tienen menos noticias que de si existe vida en el espacio. Se especula que hay otros seres en el universo, pero igual que el delantero francés, siguen sin manifestarse.

El Eibar más que amilanarse se alzó contra su destino y entre Pedro León, Ruben Peña, Rico y Enrich le crearon tantos problemas a la zaga merengue como les fue posible. Los errores del Real Madrid se multiplicaban, como si de un concurso se tratara; los vascos se envalentonaban y el público del Bernabeú terminó despidiendo la primera parte con una sinfonía de silbidos.

La segunda mitad tuvo como protagonista absoluto a Bale, que se ha erigido como figura de un Madrid en crisis; sin embargo, el galés solo no puede y si la defensa no ayuda las cosas se hacen más difíciles. Aunque Morata entró por Benzema, avivando un poco el ataque, el marcador no varió; Varane dejó su puesto a Nacho por lesión, agregando un futbolista más a la enfermería blanca.

Al final no hubo remontada épica ni mucho menos. Solo un equipo que lo intentó sin mucha confianza y al que la suerte no solo lo abandonó, también lo hizo su público, que ni el final esperó para comenzar a vaciar el Bernabéu.

Los blancos encadenan su cuarto empate consecutivo (tres en Liga y uno en Champions), abandonaron el primer lugar de la tabla, perdieron a dos jugadores a más por lesión y la falta de juego preocupa hasta al más fanático. Zidane tendrá una semana difícil con muchos problemas que resolver. La crisis está instalada habrá que ver si tienen el aplomo para resolverla.