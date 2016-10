Zidane: "Lo que quiero es recuperar la mejor versión de Benzema"

Fútbol Español

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, intentó no meterse en la decisión del seleccionador francés Didier Deschamps al seguir sin convocar a Karim Benzema, y aseguró que su objetivo se centra en "recuperar la mejor versión" del delantero.



"El problema lo tiene el seleccionador, yo lo que se es que Karim es un jugador importante nuestro, que es muy bueno y no me voy a meter en la no convocatoria de Francia. Va a estar con nosotros ahora, vamos a poder trabajar con él y lo que quiero es recuperar al mejor Karim. Poco a poco lo estamos recuperando", señaló.



Zidane terminó su comparecencia siendo preguntado por un medio de comunicación francés de nuevo por Deschamps, que justificó la ausencia de Benzema "por el bien de la selección francesa". Intentó no meterse en la decisión del seleccionador y confesó que es un tema que no ha tratado con su jugador.



"No soy yo quien tiene que hablar de este tema porque no soy seleccionador. Lo que puedo decir es que no he hablado de esto con Karim porque lo que me importa es que juegue mejor en el Real Madrid y esté a un alto nivel", desveló.



"No hemos hablado sobre la selección, hablamos de como mejorar su rendimiento y como puede mejorar sus partidos aquí, es lo único que me interesa", sentenció./ EFE