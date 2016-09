Real Sociedad gana segundo partido en Anoeta

Fútbol Español

La Real Sociedad ganó su segundo partido seguido en Anoeta, al derrotar por 1-0 a un Betis conservador que cayó con un gol de mexicano Carlos Vela mediada la segunda parte.



Los donostiarras dominaron durante el primer tiempo, jugaron bien y trataron de hacer olvidar al escaso número de espectadores que se dio cita en Anoeta el mal sabor de boca que dejó su derrota ante el Eibar de la pasada jornada.



Illarramendi y Zurutuza conducían el juego local y arriba, en cada acercamiento blanquiazul, Willian José o el propio Vela complicaban la vida a los defensas verdiblancos. Willian José tuvo una gran oportunidad para desnivelar el marcador con un remate de cabeza detenido por Adán.



El Betis nadaba y guardaba la ropa, dejaba jugar a los de Eusebio Sacristán, pero cada recuperación de balón se convertía en un peligro para los locales, que las pasaron moradas en un disparo de Alex Alegría que se marchó fuera por muy poco.



La Real se soltó en la segunda mitad. Le volvió a costar entrar en el partido, pero cuando lo hizo las llegadas fueron constantes, que no los disparos a la portería de Adán porque el equipo vasco sigue sufriendo horrores en esa faceta.



Se le abrió la puerta de la victoria al conjunto blanquiazul con el gol de Carlos Vela en el minuto 63, cuando el mexicano aprovechó un centro perfecto de Oyarzabal.



Gustavo Poyet no se quedó quieto y de manera casi inmediata realizó dos cambios, Musonda y Leiva, para equilibrar el partido ante el día gris que tuvieron en Anoeta Rubén Castro y Joaquín.



Los esfuerzos finales del conjunto sevillano no darían frutos porque la Real estuvo muy seria en defensa, Gero Rulli sólo tuvo que hacer un par de intervenciones en todo el partido y Mikel Oyarzabal pudo marcar el 2-0 en un mano a mano con Adán en el minuto 89.



- Ficha técnica:



1 - Real Sociedad: Rulli; Zaldua (Mikel González, min. 89), Iñigo Martínez, Raúl, Héctor Hernández; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Oyarzabal, Vela (Canales, min. 74) y Willian José (Juanmi, min 90).



0 - Real Betis: Adán; Alex Martínez, Bruno González, Pezzela, Piccini; Ceballos, Petros, Gutiérrez (Darko, min. 46); Joaquín (Musonda, min. 69), Alex Alegría y Rubén Castro (Leiva, min. 69).



Gol: 1-0, min. 63: Carlos Vela.



Árbitro: Trujillo Suárez. Amonestó a Iñigo Martínez, Illarramendi, Darko, Bruno González y Joaquín.



Incidencias: Partido de la séptima jornada de la Ligadisputado en el estadio de Anoeta ante 18.310 espectadores. EFE