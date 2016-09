Luis Enrique: "Hemos generado ocasiones para conseguir otro resultado"

Fútbol Español

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que su equipo merecía algo más que un empate ante el Atlético de Madrid (1-1) al considerar que ha generado "suficientes ocasiones" para sumar los tres puntos.



En la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou, el preparador asturiano ha lamentado la lesión del argentino Leo Messi, que estará tres semanas de baja por una rotura en el aductor del muslo derecho, si bien ha puntualizado que seguirán siendo "fortísimos" sin el argentino.



"No soy médico para poder dar información. Sin Leo Messi pierde el fútbol. El año pasado también tuvimos una situación desfavorable y el equipo estuvo a un buen nivel. Tendremos que buscar soluciones, pero seguiremos siendo fortísimos. Es una situación ideal para seguir mejorando", ha subrayado.



Pocos minutos antes de que Messi dejara el terreno de juego, Sergio Busquets también ha abandonado el césped aquejado de un proceso febril, según ha confirmado el técnico azulgrana.



"Sergio Busquets está bien, ha pasado un proceso febril y ha llegado a las condiciones a las que ha llegado, ha aguantado lo que ha podido y no hemos querido arriesgar en esas circunstancias. En el segundo tiempo, ya no tenía más energía", ha desvelado.



Precisamente sin el argentino y el catalán en el terreno de juego el Barcelona ha recibido el tanto del empate obra de Correa, una jugada que, según Luis Enrique, fue "desafortunada" ya que el Atlético se aprovechó de "un caño de Torres a Piqué y un resbalón" de Mascherano.



"Hemos generado las suficientes ocasiones para conseguir otro resultado", ha precisado el técnico azulgrana, quien ha avisado que la Liga "acaba de empezar", después de que el Barcelona haya sumado un punto de seis posibles en los dos últimos partidos disputados en el Camp Nou.



Sobre el encuentro, el técnico ha elogiado el buen primer tiempo de sus jugadores: "Somos el equipo que sabe encontrar mejor los espacios, pero ellos son los mejores del mundo en ese repliegue defensivo. Hemos hecho una primera parte muy completa y hemos tenido el acierto de marcar el gol".



En este sentido, ha defendido que el Atlético "ha hecho menos" que su equipo, "pero lo suficiente para llevarse este resultado" en un partido que los jugadores ya sabían que iba a ser "complicado" ya que han estado "atacando ante un equipo replegado, de muchísimo nivel".

