Simeone: "Estamos creciendo"

En la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Barcelona, el preparador argentino ha elogiado a los 20 primeros minutos del segundo tiempo cuando, en su opinión, su equipo "se ha revelado y ha vuelto a lo que habitualmente es".



"La primera parte hubo un equipo con posesión altísima, enorme, pero no tuvieron situaciones de gol. Y no tuvimos contraataques. Ellos tenían mucha posesión y nosotros muy mala salida en la recuperación del balón. En la segunda, el equipo respondió bien y llegó el empate", ha afirmado.



Asimismo, ha agregado que su equipo no pudo generar peligro debido a "la presión del Barcelona, la falta de precisión y por estar demasiado atrás", si bien ha elogiado el nivel defensivo de los suyos en el primer tiempo.



"No pudimos jugar como queríamos, pero se defendió muy bien. En el segundo tiempo le agregamos ser más peligrosos ofensivamente", ha analizado.



En este sentido, ha lamentado la falta de recursos de sus jugadores para poder generar peligro a la contra, pero ha señalado que es algo normal ya que todavía están en el primer tramo de la temporada.



"La temporada acaba de empezar, falta muchísimo. Los equipos no están engranando y nosotros vamos creciendo, con los cambios, con la manera de jugar del equipo. Tenemos alternativas, al equipo lo veo bien y sobre todo veo bien al grupo. Estoy contento por la respuesta de Thomas, Correa y Fernando Torres", ha subrayado. EFE