Zidane: "No siempre se pueden conseguir los tres puntos en el último momento"

Evitó señalar al francés Raphael Varane por su grave error en el gol del Villarreal, al intentar una ruleta en la salida de balón, y sí precisó Zidane que su equipo debe cambiar de actitud en las primeras partes para no ir tantos encuentros a remolque.



"Son errores que pueden pasar en el fútbol", justificó sobre Varane. "No empatamos por el error que hemos hecho defensivamente, es más por la primera parte en su globalidad. Salimos menos enchufados, porque la segunda fue fenomenal", dijo.



"No se pueden conseguir siempre los tres puntos en el último momento. Nos ha faltado la primera parte, en la segunda hemos tenido ocasiones y no puedo reprochar nada a mis jugadores. Estoy contento por lo que estamos haciendo. No vamos a hablar ya más del récord, hay que trabajar bien", añadió.



Reconoció Zidane que faltó "intensidad" en el inicio del partido, pese a tener el dominio. "Nos gusta jugar muy enchufados, meter intensidad y presión. Nos ha faltado en la primera parte y no siempre se puede remontar", comentó.



"Por actitud no es, porque nosotros conseguimos cambiarlo en la segunda parte. Lo tenemos que trabajar porque no es la primera vez que en un partido complicado entramos así. Vamos a intentar rectificarlo ya", reconoció.



En su análisis del segundo tiempo, el técnico madridista dejó elogios a sus jugadores. "La segunda parte ha sido espectacular por la intensidad, las ocasiones que hemos tenido. Cuando estas debajo del resultado es complicado, por eso vamos a intentar cambiar el inicio y si estamos un gol arriba es más difícil para el rival. Estando abajo cuesta más, pero no me quedo con mal sabor de boca porque peor habría sido empezar bien y terminar mal. Tenemos que meter más intensidad desde el inicio", explicó.



Se marchó Zizou del Santiago Bernabéu dando vueltas al partido y admitiendo que no le "importa el resultado del Camp Nou". Por su cabeza ya pasa el siguiente encuentro liguero. "Me importa mi equipo y ahora tenemos que descansar porque el siguiente partido llega muy rápido. Vamos a jugar tres partidos en seis días. Hay que descansar y preparar el partido de Las Palmas", indicó.



Y terminó analizando los movimientos que realizó en su sistema para buscar una remontada que en esta ocasión no llegó. "Hubo cambios tácticos al final de la primera parte y en la segunda. Jugamos con dos medios y James más adelante. Luego para meter un poco más de presión cambiamos la idea, también en la intensidad porque la segunda parte el esfuerzo de todos fue muy grande. En la primera quizá tuvimos intensidad pero cada uno por su cuenta no juntos. Luego fuimos más equipo", explicó. EFE