Sampaoli: "Me pareció que el Sevilla fue muy superior"

Fútbol Español

Martes 20| 7:40 pm





"Yo pude ver que lo trabado del partido lo puso el equipo que intentó jugar menos que nosotros. Ellos tiraron una vez al arco y nosotros once o doce. Una diferencia en el juego que se tradujo en el resultado final", argumentó Sampaoli en la sala de prensa del estadio sevillista.



El preparador argentino insistió en que "el que propuso en el partido desde que arrancó fue el Sevilla" en un encuentro "muy importante ante un rival que venía a cambiar la historia".



Sampaoli, preguntado por la actuación arbitral y particularmente por la jugada del gol anulado al Betis por fuera de juego -que hubiera supuesto el empate a uno-, dijo que "nunca" habla "de los árbitros".



"No tengo ni idea. Es un partido friccionado, en el que se juega mucho la ciudad y a mí me toca analizar el desarrollo del juego y el Sevilla ganó claramente", subrayó. EFE