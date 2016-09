El enfado de Sergio Ramos con Nike trae cola

Fútbol Español

Sergio Ramos es un tipo con temperamento. Tras meses tragando, se plantó. Cuenta Eduardo Inda en ‘Okdiario’ que el motivo del divorcio del capitán del Madrid con Nike fue provocado por un desplante de la marca americana al camero.

“Nike ha humillado a Sergio Ramos. Tenía que renovar con ellos y le han ofrecido 1,5 millones y les ha dicho que no, que prefiere llevar las botas negras. Estaba ganando 600.000 euros al año, pero Nike le ha humillado. En las últimas cuatro campañas, ha participado en dos y como actor terciario. De hecho, en las dos últimas no ha aparecido, mientras han estado Piqué o Iniesta e incluso Varane, que es su suplente“, aseguró Inda.

Ramos calza botas negras desde el arranque del nuevo curso a la espera de cerrar un nuevo acuerdo con otra marca. Una información avanzada por ‘Don Balón’ que explicaba la ruptura de las negociaciones por la renovación de Ramos con la firma estadounidense.

Desde la fecha, hasta cinco marcas deportivas se han puesto en contacto con el jugador del Madrid –Adidas, Under Armour o New Balance entre ellas-, aunque el futbolista no podrá mostrar la nueva firma hasta febrero debido a una cláusula en el contrato de Nike que obliga a Ramos a no hacer pública una nueva marca hasta seis meses después de la ruptura, es decir en febrero.

