Pellegrino: "Me han gustado las fuerzas de mi equipo los últimos 15 minutos"

El técnico del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, ha indicado que le han gustado "las fuerzas" de su equipo "en los últimos 15 minutos" de partido a pesar de "tanto desgaste".



El entrenador argentino ha señalado en la rueda de prensa posterior al choque entre el Alavés y el Deportivo de La Coruña que ha sido "un partido muy disputado, de mucha ida vuelta" y que lo podían "haber ganado" o lo podían "haber perdido".



"Ha sido un partido muy físico donde era difícil encontrar espacios porque los dos equipos hemos trabajado bastante bien a nivel defensivo".



Pellegrino ha explicado que con la defensa de cinco quería "poner muy arriba a nuestros laterales" y que aunque salió en ocasiones, les faltó "claridad".



"En la segunda parte lo buscamos con los cambios, el balón lo movíamos bien, pero ellos son un equipo que cierran muy bien los espacios y no queríamos ser la horma de su zapato", ha analizado el preparador alavesista.



"No estamos ahora para valorar los puntos, sino que tenemos que fijarnos a nivel de rendimiento" ha aclarado Mauricio Pellegrino, quien ha reconocido que no han hecho "muchas situaciones de gol" porque el "Dépor" es "un equipo bien trabajado".



El argentino ha confirmado que no ha querido "arriesgar" con Dani Torres que "había tenido molestias a principio de semana".



Sobre el debut de Aleksandar Katai, el técnico ha afirmado que "ha terminado mejor" de lo que ha comenzado y que el cambio a una liga tan diferente "siempre es difícil" porque "aquí los jugadores en esa posición tienen menos de un segundo para pensar".



Sobre la condición de invicto del Alavés en las cuatro primeras jornadas, Mauricio Pellegrino ha concluido que se está "trabajando bien", pero que hay que hacer las cosas "de muy bien a excelente para conseguir los tres puntos".

EFE