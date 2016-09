Zidane: "Tenemos jugadores de calidad y siempre usaré las rotaciones"

Zidane no ha mostrado inconveniente para rotar jugadores | Foto AP

Fútbol Español

Domingo 18| 5:36 pm





El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha explicado después de la victoria contra el Real Madrid en Cornellà-El Prat que cuenta con "jugadores de calidad y siempre usará las rotaciones", porque ha recordado al final de temporada "vamos a tener 60 partidos y tendremos que cambiar futbolistas".



Respecto a los goles de James y Benzema, el técnico se ha mostrado satisfecho, aunque ha destacado al colectivo: "Estoy contento, pero no sólo por sus tantos sino por la actuación general. Son jugadores de talento y pueden marcar la diferencia, aunque lo más importante es el trabajo que hicieron todos juntos".



Por otra parte, el técnico del Real Madrid ha valorado una posible mano del central Sergio Ramos en el minuto 25. "No he visto la acción. Pensaba que el balón le había dado en la cara", ha dicho.



Zidane ha comentado que el Madrid es "merecedor de la victoria en los 90 minutos", pese a ensalzar el papel del Espanyol: "Ha hecho un muy buen partido. La primera parte fue complicada para nosotros, fue un rival muy bueno".



Finalmente, el entrenador ha explicado la situación de Casemiro, sustituido durante el partido por lesión. "Tiene un golpe fuerte y jugamos dentro de dos días. Vamos a valorar mañana si está mejor". / EFE