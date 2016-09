Miku sigue sin declarar sobre el "calentón"

Fútbol Español

Martes 13| 3:04 pm







Ha quedado claro que no hubo agresión"

Redacción Meridiano

Nicolás “Miku” Fedor, delantero del Rayo Vallecano, trató durante la temporada de fichajes de encontrar un nuevo equipo. Según palabras del vinotinto a un rotativo español: “su ciclo en el Rayo había terminado”.

Pese a la palpable intención del caraqueño de cambiar de aires, Miku tuvo que permanecer en las filas del club que hace vida en el distrito de Vallecas.

Desde que inició la temporada, el presente Miku no ha sido alentador, siendo el punto más álgido cuando la semana pasada tuvo un “calentón” con el director técnico José Ramón Sandoval.

Polémica

Entre semana se filtró la noticia de que Sandoval había golpeado a Miku Fedor, no obstante, en una rueda de prensa previa al encuentro vs. Mallorca, el estratega comentó: “Ha quedado claro que no hubo agresión. Ha habido alguien que ha hecho daño al club. Se aclaró en Almería. Alguien quiso removerlo. Problemas no existen dentro. Ha quedado claro”, dijo Sandoval al Diario AS.

El atacante no ha querido dar su versión de la historia.