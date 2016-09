¡Lío con Mascherano! La historia que es tabú en el Barça

Fútbol Español

La derrota del Barcelona ante el Alavés deja las aguas más que revueltas en el Camp No. La debacle saca a la luz algunos episodios silenciados que amenazan en convertirse en bombas de relojería en la caseta azulgrana. Mascherano es uno de ellos.

Luis Enrique/Messi impusieron su voluntad. En la directiva querían hacer negocio con un jugador del que se afirmaba, se afirma, y se corroboró ante el Alavés, que lo mejor ya se vio. Los años no perdonan. Y en una posición tan física como al que ocupa el ‘jefecito’ en el campo no estar al nivel penaliza. El club quiso hacer negocio con el argentino el último verano. Por esto no le ofreció la renovación. La idea era colocarlo por un buen puñado de millones. La última gran opción para sacar algo de dinero por un jugador que fue muy bueno.

La contundencia de Messi y de Luis Enrique lo impidió. El club renovó a ‘Masche’ y la derrota en Liga este fin de semana, con cantadas de libro del argentino, está dando la razón a las alturas.

Javier Mascherano consiguió lo que quería. Messi también. El central sigue en el Barça, pero tocado de muerte. Su titularidad incondicional ha volado. En el grupo es un secreto a voces que Umtiti le ha pasado por delante como un avión. Su lugar en el presente curso está en el banquillo.

Para más información click aquí: Don Balón