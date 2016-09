Jordi Alba: "Es importante empezar bien la Liga de Campeones"

Fútbol Español

Lunes 12| 8:31 am





El jugador del Barcelona Jordi Alba ha asegurado que "es muy importante empezar bien" la Liga de Campeones, competición que el equipo azulgrana inicia mañana con la visita del Celtic de Glasgow.



El lateral catalán no ha escondido que el vestuario aspira a levantar los tres títulos en juego del presente curso y ha negado que, tras la última derrota ante el Alavés en la Liga, los jugadores afronten con más motivación el encuentro que se disputará en el Camp Nou.



"Cada partido es una historia diferente. El Celtic juega muy bien con el balón y costará crearle ocasiones. Nosotros intentaremos hacer un buen partido para llevarnos los tres puntos, ya que es muy importante empezar bien la Liga de Campeones", ha afirmado en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará mañana.



Ha subrayado Alba que el objetivo con vistas al presente curso "es competir bien y ganar los tres títulos en juego", un objetivo que el primer equipo azulgrana afronta "con muchas ganas", más aún, en su opinión, tras la llegada de "fichajes nuevos".



En este sentido, ha negado que al equipo le haga más ilusión ganar la Liga de Campeones que la Liga este año: "Seguro que la afición del Barça quiere que ganemos todos los títulos. Lo queremos todo y tenemos que intentar ilusionar a la gente en cada partido".



Precisamente, la incorporación de jugadores jóvenes ha provocado, según Alba, que la competencia haya aumentado, algo "positivo" que les sitúa con "muchas opciones" de ganar la Liga de Campeones.



"Desde que estoy aquí, la competencia siempre la he tenido. Se ha fichado a mucha gente joven, con muchas ganas y eso no deja despistarte en ningún momento. Es hora que seamos mejores. En cualquier momento puedes salir del once y ese es un mensaje positivo para el grupo", ha agregado.



Asimismo, Alba ha explicado que el hecho de contar con el tridente formado por Luis Suárez, Leo Messi y Neymar da Silva también les da "más calma", si bien ha puntualizado que "cualquier jugador lo puede hacer fenomenal".



No ha querido entrar a valorar el internacional español las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre Xavi Hernández, al que el jugador del Real Madrid criticó después de que el azulgrana destacara que Messi está por encima de él.



"Siempre he dicho que para mí es muy injusto que Xavi no haya ganado un Balón de Oro. Sólo puedo hablar bien de Xavi, lo que diga el resto, mejor no opinar", ha subrayado. EFE