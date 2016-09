El jugador que pidió explicaciones a Luis Enrique tras el partido ante el Alavés

Fútbol Español

El día que Luis Enrique comenzó las rotaciones y lo hizo de la manera más radical posible poniendo todos los jugadores suplentes que tenía sobre el terreno de juego hubo un futbolista que ni con esas se vistió de corto. El técnico asturiano se dejó sin convocar al centrocampista portugués André Gomes al que todavía no ve preparado para tener minutos después de volver de la selección portuguesa con molestias. Sin embargo, el exvalencianista no pensaba igual que el técnico.

André Gomes no entendió porque no llegó ni siquiera a convocarlo pese a haber participado en más entrenamientos que Luis Suárez, quien no solo fue convocado, sino que acabó jugando en busca del gol que empatara el partido ante el conjunto vasco. Al final del encuentro el portugués le pidió explicaciones al técnico asturiano que se limitó a explicarle que todavía no lo veía preparado fisicamente y no lo quería exponer en un partido así.