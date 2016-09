Jugadores del Real Madrid están enfocados en ganar La Liga

Fútbol Español

Zinedine Zidane marcó la conquista de LaLiga como el principal objetivo de la temporada, un mensaje que caló en el vestuario, repiten todos los jugadores en sus comparecencias y ha provocado un inicio perfecto, con pleno de victorias y liderato en solitario en tres jornadas.



Comenzaba el Real Madrid plagado de bajas de jugadores importantes en su columna vertebral en Anoeta, ante la Real Sociedad, y Zidane lanzaba un mensaje claro. Esta campaña LaLiga está por encima del resto de competiciones. Una conquista del título en ocho años es un pobre bagaje para el madridismo.



Las ausencias de Keylor Navas, Cristiano Ronaldo, Luka Modric o Karim Benzema no impidieron el cambio de imagen en Anoeta respecto al pasado curso. Del empate sin goles ante el que era un recién ascendido como el Sporting de Gijón en El Molinón, se pasó a un triunfo firme en terreno siempre complicado, con Gareth Bale tirando del carro (0-3).



Las dos siguientes jornadas las encaraba el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, una buena oportunidad de lanzar un mensaje al resto y engancharse a la zona más alta de la clasificación. Triunfo sufrido ante el Celta de Vigo (2-1) y de gran comodidad ante Osasuna el día de la reaparición con gol de Cristiano (5-2).



Al arranque inesperado del Atlético de Madrid, que cedió puntos ante dos equipos recién ascendidos como Alavés y Leganés, se sumó este sábado la sorpresa del campeonato, de nuevo del Alavés, en el Camp Nou que mete una distancia de 3 puntos y deja al Real Madrid como líder en solitario de LaLiga Santander. Refuerza el mensaje lanzado por Zidane. Quiere regularidad y seriedad todo el curso, sin relajaciones que luego hagan ir a remolque, y sus jugadores han captado el mensaje.



"Es importante ganar la Liga porque como dijo Zidane, hace mucho tiempo que no la ganamos y ese es nuestro foco esta temporada. En el Real Madrid siempre soñamos a lo grande y cuando nos centramos en un torneo queremos ganarlo", confesó Bale esta semana.



A sus declaraciones se sumaron otros dos pesos pesados del vestuario como son Cristiano y Luka Modric. "Quiero ganar todos los trofeos, pero me encantaría ganar la liga porque llevamos años para hacerlo y nos toca. Veo al equipo bien, en buena línea para ganarla este año y es una ilusión", aseguró el astro portugués.



"Para mí y para todo un club como el Real Madrid la Champions es un torneo que siempre quieres ganar, pero han pasado muchos años sin ganar la liga y este año es nuestra prioridad. Tenemos que hacer todo para ganarla. Queremos ganar todo, pero este año tenemos que meter el foco en la liga más que en otras competiciones, es mi opinión y la de todos", zanjó Modric.



Son palabras que muestran a las claras la intención del Real Madrid, del cuerpo técnico y los jugadores. Un mensaje de Zidane que, siempre con el respaldo y el predicamento que tiene en su plantilla, se ha comenzado a cumplir a rajatabla. Pleno de victorias este curso, igualado récord del club de quince victorias seguidas y con ganas de seguir sumando nuevos registros para la historia. La temporada arranca con un equipo lanzado a por LaLiga. EFE