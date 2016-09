Luis Enrique: "Sirve para aprender, pero el resultado es para olvidar"

Fútbol Español

Sábado 10| 7:37 pm





En la comparecencia de prensa posterior al encuentro, el técnico asturiano se ha señalado como el máximo responsable de la derrota y ha sacado "como conclusión positiva que es el momento de valorar todos los títulos que han ganado" sus jugadores en los últimos años.



"Son partidos para mejorar y aprender, pero si hablas del resultado, para olvidar", ha admitido Luis Enrique, quien ha lamentado la falta de fluidez y la fragilidad defensiva, dos aspectos que explican, en su opinión, el resultado.



"En este tipo de partidos es clave no encajar y ser contundente. No hemos estado fluidos en ataque y hemos estado frágiles en defensa", ha lamentado.



En este sentido ha explicado que el 1-2 de Ibai Gómez en el minuto 65 les ha hecho mucho daño en un encuentro en el que, según su opinión, no supieron contrarrestar el 5-4-1 de Mauricio Pellegrino.



"El 1-2 nos hace mucho daño. Viene de otro error defensivo, otra muestra de fragilidad, y el partido se ha puesto difícil para nosotros. Es un resultado feo ante un rival que hay que elogiar, pero vamos a seguir ahí seguro", ha puntualizado.



Preguntado por las rotaciones que ha introducido hoy, Luis Enrique se ha definido como el "máximo responsable de lo malo que suceda" a su equipo, si bien no ha valorado su decisión de dejar a Messi y Suárez en el banquillo.



"Una vez visto el resultado es muy fácil juzgarlo y valorarlo. Esta temporada la vamos a sacar adelante ante todos. Serán 22 jugadores los que lo harán", ha subrayado.



Asimismo, ha defendido a su plantilla al asegurar que "es un gran logro lo que se ha conseguido en los últimos años y eso hace que todos los profesionales del primer equipo lo valoren" y se ha mostrado ambicioso con vistas al futuro: "Queremos ser favoritos a todo pero la realidad es que cuesta". EFE