Berizzo: "Nuestra realidad es pelear por la permanencia"

Eduardo "Toto" Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, admitió la superioridad del Atlético del Madrid (0-4) en el partido que ambos disputaron este sábado en Balaídos, y recordó que el objetivo de su equipo para esta temporada es "pelear" por la permanencia pese a que van a competir en la Europa League.



"Yo tengo las alarmas encendidas desde hace tres meses, no hace falta que ningún resultado me refuerce esta idea. Nuestra realidad es la permanencia", recordó en rueda de prensa el técnico argentino, quien, pese al resultado, se mostró "contento" por la primera parte de su equipo.



"Jugamos una primera parte deseable, equiparamos todo lo que nuestro rival tiene. Cuando bajamos la intensidad pasa lo que pasa. Se notan las diferencias entre un equipo que juega todo el partido con intensidad y otro que notó el golpe del primer gol. Cuando compites al máximo nivel no puedes bajar un centímetro de intensidad", avisó.



Para Berizzo, la "calidad" de los atacantes rojiblancos ha sido determinante: "El primer gol es un desmarque de Koke que nos encuentra reaccionando tarde. Después cada ataque lo convierten y el resultado te va poniendo cuesta arriba. La lección del partido es que cuando compites a tu máxima intensidad tienes opciones".



