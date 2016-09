Modric: "Retirarme en el Real Madrid es mi sueño"

Fútbol Español

Sábado 10| 3:06 pm





Luka Modric agradeció el cariño de la afición del Real Madrid, que le despidió en pie al ser sustituido tras marcar y dirigir la goleada a Osasuna (5-2), y confesó que su "sueño" es retirarse en el club blanco.



"Quiero agradecer a los aficionados por el cariño que me dan día a día. Estoy muy contento y de mi parte puedo decir que voy a seguir dándolo todo en el campo para el equipo. Todos quieren retirarse en el Real Madrid, es el mejor club del mundo. Lo he dicho muchas veces que es mi sueño, veremos que pasa, pero seguro es mi sueño", dijo en la zona mixta.



Modric se marchó feliz por el nivel del equipo y su gol. "Metimos cinco goles, hacía mucho calor y era difícil por el tiempo, pero hicimos un buen partido y es una gran victoria. Hay que seguir así".



"Zidane me insiste en que tengo que chutar más. Practico mucho en los entrenamientos y cuando puedo, intento chutar. A veces entra como hoy. Estoy contento por el gol y el partido que hicimos", señaló.



Para Modric el técnico francés "significa mucho" y "es muy buen entrenador". Destacó que "desde su llegada" el Real Madrid juega "cada vez mejor", y se mostró convencido de que seguirán "creciendo juntos".



En lo personal no calificó su momento como el mejor de su carrera, pero sí dijo que es la mejor plantilla en la que ha jugado. "Es difícil decir si es mi mejor momento, seguro que es uno de los mejores, pero he tenido buenos en el 2014 o 2015 antes de la lesión. Me encuentro muy bien y lo más importante es tener salud. El resto viene solo".



"Creo que es la mejor plantilla del Real Madrid en los cuatro años que llevo aquí. Cuando miras cada posición dos o tres jugadores compiten por el puesto y esto es muy bueno, pero te exige mucho. No puedes relajarte, tienes que dar el máximo para mantenerte en el campo", añadió.



Por eso, terminó señalando que al Real Madrid no le afectará la sanción FIFA. "No quiero entrar en este tema, pero con esta plantilla el Real Madrid puede seguir muchos años sin hacer fichajes". EFE.