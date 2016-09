Griezmann pidió disculpas públicamente a sus compañeros de equipo

Fútbol Español

Sábado 10| 12:19 pm





El internacional francés Antoine Griezmann, autor de dos de los cuatro goles del Atlético de Madrid frente al Celta de Vigo en Balaídos, pidió este sábado "disculpas" por las declaraciones que realizó tras el partido contra el Leganés, en las que afirmó que de seguir así su equipo pelearía por el descenso.



"Quiero pedir disculpas porque no debí hacer públicas las declaraciones que hice y sí en el vestuario. Puteé a mis compañeros en público y ahora quería pedir disculpas públicamente. Ya había hablado con los capitanes en su momento pero ahora quería hacerlo de manera pública", explicó el atacante en los micrófonos de BeinLaLiga.



"Yo fui el primero -continuó- que no hice un buen partido ante el Leganés, me encontraba cabreado porque quiero ganar todos encuentros. Pero no tenía que haberlo dicho públicamente. De todo se aprende".



Griezmann no ocultó su satisfacción por la victoria lograda ante el conjunto celeste: "Había que hacer un partido así, estoy muy contento por lo que dimos. Estamos acostumbrados a tener un ritmo alto en los partidos, ellos hicieron una gran primera parte y en el segundo tiempo hicimos las cosas muy bien".



A nivel personal, el francés aseguró estar contento porque poco a poco se va acercando a su mejor nivel: "Estoy cogiendo ritmo, todavía me falta pero ahí estoy, dándolo todo. Quiero hacer una buena temporada aunque aún me falta algo de ritmo". EFE